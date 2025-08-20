الرئيس الإسرائيلي يبذل جهوداً لإعادة العمال الفلسطينيين

قد يعجبك أيضًا -

في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة في القوى العاملة في إسرائيل، وخاصةً في قطاع البناء والإعمار في شمال وجنوب البلاد، يعمل الرئيس يستحاك هرتسوغ، سرّاً، على إحياء مبادرةٍ أُزيلت من جدول الأعمال، ألا وهي عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل في ظلّ إجراءاتٍ أمنيةٍ صارمة، كما نُشر اليوم (الأربعاء) لأول مرة في i24NEWS العبرية

المبادرة التي تم صياغتها من قبل الشاباك طُرحت بالفعل في الأشهر الأخيرة وأثارت ضجة بين وزراء الائتلاف الذين عارضوها بشدة. في شهر مارس\آذار الماضي، وتحت ضغوط سياسية، سحب رئيس الحكومة الخطة من جدول الأعمال. الآن، يحاول هرتسوغ إعادة فتح النقاش - رغم المعارضة، بما في ذلك من نتنياهو نفسه.

منذ إخراج العمال الفلسطينيين من إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، يواجه الاقتصاد نقصًا حادًا في العمالة. التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نحو 40 ألف عامل مفقودين، لكن على الأرض يتحدثون عن عدد أعلى بكثير - خاصةً في ظل الأضرار الكبيرة التي تسببت بها الحرب مع إيران والحاجة لإعادة إعمار واسعة في شمال وجنوب إسرائيل.

في الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع اتحاد المقاولين في إسرائيل برئاسة إيلان غوردو، قال الرئيس: "يجب إعادة النظر في دخول العمال الفلسطينيين - وفقًا لمعايير أمنية صارمة. إنه خطأ كبير عدم السماح لهم بالدخول في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الإسرائيلي بشدة إلى قوة عاملة."