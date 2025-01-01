بعد أسبوع بالضبط: الدخول إلى بريطانيا سيكون مكلف ماليا|| تفاصيل عن النظام الجديد وتكلفته

في 8 يناير/كانون الثاني، سيبدأ نظام ETA (ترخيص السفر الإلكتروني) العمل في المملكة المتحدة، والذي بموجبه سيتعين على السياح من البلدان المعفاة من التأشيرة تقديم تصريح دخول عبر الإنترنت لدخول المملكة لزيارة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يعمل نظام مماثل اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل، ولكن يجب متابعة الجدول الزمني لأنه تم تأجيله في الأشهر الأخيرة.

ويشبه النظام البريطاني الجديد في طبيعته النظام المتبع في الولايات المتحدة، وقد جاء نتيجة لرغبة الحكومة في إحصاء عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويغادرونها بدقة. وبحسب وزير الداخلية البريطاني فإن "النظام سيساعد في إنشاء حدود رقمية أكثر أمانًا".

JUSTIN TALLIS / AFP

هل ستكلفنا موافقة ETA أموالاً؟

نعم، سيحتاج أي مسافر من أي عمر يرغب في القدوم إلى إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية إلى التقدم بطلب عبر الإنترنت مقابل 10 جنيها إسترلينيا.

ما هي مدة صلاحية التأشيرة الجديدة؟

من يوم حصولك على التأشيرة، يمكنك الدخول إلى المملكة المتحدة بحرية لمدة عامين.

ما الأشياء التي ستحتاجها لتقديم الطلب؟

جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتفاصيل السفر إلى المملكة والتي تشمل تاريخ الرحلة والغرض من الزيارة والإقامة المتوقعة.

كم من الوقت يستغرق الحصول على الموافقة؟

سيتم إرسال التأشيرة الجديدة إلى بريدك الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل، لذا من المهم الانتباه إذا قمت بحجز رحلة قبل أيام قليلة من الإقلاع.

هل من الضروري طلب هذه الموافقة أيضًا كجزء من رحلة وصل (كونكشن)؟

نعم، وفقاً للنظام الجديد، حتى لو هبطت في المملكة المتحدة فقط لتغيير رحلة إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه يجب ملئ الطلب لكل مسافر سيكون معكم.

Adrian DENNIS / AFP

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