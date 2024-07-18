بسبب هجمات الحوثيين: قناة السويس تفقد ربع مدخولها

تسببت الأزمة المستمرة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين المستمرة للسفن الى فقدان قناة السويس المصرية 23.5% من إيراداتها خلال العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو والتي بلغت 7.2 مليار دولار.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة القناة أكد رئيس القناة أسامة ربيع تأثر حركة الملاحة التي تمر من قناة السويس بشدة جراء استهداف السفن في البحر الأحمر حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من مالكي السفن ومشغليها إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة",

وأشار البيان إلى أن "التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن وإيرادات 7.2 مليارات دولار".

وقارن ربيع مع العام المالي السابق وقال "العام المالي السابق 2022/ 2023، عبرت خلاله 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، والتي حققت إيرادات قدرها 9.4 مليارات دولار"، كما حذر البيان من أن تأثير التوترات في البحر الأحمر لا ينعكس على قناة السويس فحسب وإنما أيضا على سوق النقل البحري وحركة التجارة.