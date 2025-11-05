في وقتٍ تتآكلُ فيه القدرةُ الشرائيةُ للسوريين، وتترنّحُ الصناعةُ تحت وطأةِ التكاليفِ المتصاعدة، جاء قرارُ الحكومةِ برفعِ أسعارِ الكهرباءِ كضربةٍ جديدةٍ موجعةٍ للاقتصادِ المحلي. القرارُ الذي وُصفَ رسميًا بأنه "إصلاحٌ ضروريٌّ لقطاعِ الطاقة"، تحوّل عمليًا إلى زلزالٍ اقتصاديٍّ أطاح بعشراتِ المنشآتِ وأدخلَ مئاتِ العمالِ في دائرةِ البطالة، فيما يتصاعدُ الغضبُ الشعبيُّ من سياسةٍ تُحمّلُ المواطنَ تبعاتِ الانهيار دون أن تُقدّمَ حلولًا حقيقية.

صدمةٌ جديدةٌ تضربُ السوريين... فقرارُ رفعِ أسعارِ الكهرباءِ لم يكن مجردَ تعديلٍ ماليٍّ بل انفجارًا اقتصاديًّا هزّ ما تبقّى من القطاعينِ الصناعيِّ والتجاريِّ، وتركَ آلافَ الأسرِ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الغلاءِ والعجز.

تحتَ شعارِ "إصلاحِ قطاعِ الطاقة"، جاءتِ الزيادةُ لتُضاعفَ تكاليفَ الإنتاجِ وتدفعَ بعددٍ من المصانعِ إلى الإغلاق، في وقتٍ يعجزُ فيه المواطنُ عن تأمينِ أبسطِ احتياجاتِه اليومية.

في دمشق، أعلنت مؤسسةُ حجار الصناعية – إحدى أبرزِ الشركاتِ المنتجةِ والمصدّرةِ – إغلاقَ أبوابِها وتسريحَ 360 عاملًا بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من تطبيقِ القرار، مؤكدةً أنها لم تعد قادرةً على تحمّلِ نفقاتِ التشغيلِ أو المنافسةِ في السوقِ المحليّة.

وفي مدينةِ السلمية بريفِ حماةَ، خرجَ عشراتُ المواطنينَ في وقفةٍ احتجاجيةٍ ضد التسعيرةِ الجديدةِ، مؤكدينَ أن القرارَ "غيرُ منطقيٍّ" مقارنةً بمستوى الأجورِ التي لا تتجاوزُ مليونًا ونصفَ المليونِ ليرةٍ سورية.

وبين تبريراتٍ رسميةٍ تتحدثُ عن "إصلاحٍ اقتصاديٍّ ضروريٍّ"، وواقعٍ شعبيٍّ يغرقُ في الأزمات، يبدو أن رفعَ أسعارِ الكهرباءِ كان القشّةَ التي قصمتْ ظهرَ المواطنِ السوريّ.