رئيس البنك الفيدرالي يحذر :"الرسوم الجمركية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي"

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الجمعة إنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الأمريكي فترة من ارتفاع الأسعار ونمو أضعف مما بدا ممكنا قبل بضعة أسابيع، بسبب زيادات الرسوم الجمركية الأكبر من المتوقع التي أعلنها الرئيس ترامب.

وقال أيضًا: "بينما من المتوقع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة مؤقتة في التضخم، فمن الممكن أيضًا أن تكون التأثيرات متواصلة أكثر". وأشار باول إلى أنه "لا ينبغي للبنك المركزي أن يتعجل في تعديل سعر الفائدة. نحن ننتظر الوضوح لفهم مسار عملنا".

وشدد باول "أننا نحاول أن نبقى بعيدا قدر الإمكان عن الأحداث السياسية. ونركز دائما على الأشخاص الذين نخدمهم".

وقبل دقائق من الموعد المقرر لتحدث باول، انتقده ترامب بشدة، ودعاه إلى خفض أسعار الفائدة. وكتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث" "سيكون هذا هو الوقت المثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه دائما "متأخر" ولكن يمكنه الآن تغيير صورته"، متجاهلا الاضطرابات في الأسواق والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في بورصات نيويورك في اليومين الماضيين، منذ إعلان فرض الرسوم الجمركية.