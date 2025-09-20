ترامب يقر"تأشيرة ذهبية" !! وفرض رسوم باهظة على تأشيرات العمل

قد يعجبك أيضًا -

وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس (الجمعة) على أمر رئاسي يفرض رسماً سنوياً جديداً بقيمة 100 ألف دولار على كل طلب للحصول على تأشيرة عمل من نوع H-1B، المخصصة للعمال الأجانب من أصحاب المهارات والشهادات الأكاديمية.

في وادي السيليكون هناك العديد ممن يعملون على أساس هذه التأشيرات، والآن سيكون هناك حافز قوي لعدم توظيف هؤلاء العمال وبدلاً منهم توظيف مواطن أمريكي. وفي الوقت نفسه، هناك خبراء يدّعون أن هذه الخطوة غير قانونية وسيتم رفضها في المحكمة.

وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي حضر مراسم التوقيع في الغرفة البيضوية، قال إن الحديث يدور عن تغيير سيدفع الشركات لاختيار مرشحين باهضي الثمن وفريدين فقط: "إما أن يكون الشخص مهمًا جدًا للشركة ولأمريكا، أو أنهم سيغادرون، وستوظف الشركة أمريكيًا."

ترامب وقع الليلة أيضاً على أمر رئاسي لإنشاء برنامج تأشيرات "البطاقة الذهبية"، والذي من خلاله يستطيع الأجانب دفع مليون دولار مقابل الحصول على تصريح إقامة في الولايات المتحدة. حسب الأمر، تُحوَّل العائدات من برنامج تأشيرة الذهب إلى صندوق مخصص في وزارة الخزانة، وتُستخدم لدعم الصناعة الأمريكية.

قال الوزير لوتنيك إن الرسوم لمقدمي طلبات تأشيرة الذهبية ستبلغ 15 ألف دولار، وأن المرشحين سيخضعون لـ"فحص دقيق".