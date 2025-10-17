على الرغم من وقف إطلاق النار: موديز لم تغيّر التصنيف الائتماني لإسرائيل

وكالة التصنيف الائتماني موديز أعلنت صباح اليوم (الجمعة) أن التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتوقعات السلبية للتصنيف، بقيا دون تغيير - وذلك رغم وقف الحرب في غزة. وقد أشاروا إلى أنهم لن يسرعوا برفع تصنيف إسرائيل.

وجاء في بيان الشركة أن "الاتفاق يقلل من مخاطر المدى القصير على الاقتصاد والنفقات العامة لإسرائيل، التي قد تتأثر نتيجة صراع طويل الأمد". كما أفيد أن "الاتفاق يقلل أيضًا من المخاطر طويلة المدى على الشرق الأوسط من تصعيد يشمل إيران، ومن تأثير انتشار الصراع على سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الاضطرابات في الملاحة في البحر الأحمر".

مع ذلك، تؤكد وكالة موديز أن شروط الاتفاقية محدودة في نطاقها ومدتها، إذ هناك موافقة فقط على المرحلة الأولى، وأنه ستكون هناك حاجة إلى محادثات إضافية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وتقليل التوتر بشكل دائم.

الجيوسياسية في المنطقة.

المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ، صرّح: "وكالة التصنيف موديز تشير في بيانها إلى أن هذه خطوة إيجابية لتصنيف الائتمان لدولة إسرائيل، مع الإشارة إلى المخاطر في تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق. الأسواق المالية لا تنتظر، فهي بالفعل تسعر ثقتها في الاقتصاد الإسرائيلي وفي متانة الدولة المالية."

لخص"نحن نتوقع من وكالات التصنيف أن تعكس بشكل ملائم في تقييماتها التطورات والتغييرات الجوهرية في المنطقة، وكذلك متانة اقتصاد إسرائيل".