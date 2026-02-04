تركيا تبدأ أكبر مشروع للطاقة الشمسية بدعم سعودي وخدمة 2.1 مليون منزل

أعلنت تركيا والسعودية عن توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين بقيمة 2 مليار دولار لإنشاء محطات طاقة شمسية في تركيا، وفق ما أفاد موقع "تركيا اليوم". وأوضح وزير الطاقة والموارد التركي، ألب أرسلان بايرأكتار، أن الإعلان جاء عقب اجتماع مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، وذلك ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرسمية إلى المملكة ومباحثات وفود البلدين.

ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتطوير قدرة 5,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا، وسيُمول بالكامل عبر مصادر خارجية ومؤسسات مالية دولية.

وسيركز المرحلة الأولى من المشروع على محافظتي سيواس وكارامان في وسط الأناضول، ومن المتوقع أن توفر الكهرباء لحوالي 2.1 مليون أسرة تركية.

ووفقًا للتقرير، ستُباع الكهرباء المنتجة للشبكة التركية لمدة 25 عامًا بأسعار ثابتة تُعتبر الأدنى في البلاد حتى الآن، حيث يبلغ سعر الكيلوواط ساعة نحو 2.36 دولار لمحطة كارامان و2.77 دولار لمحطة سيواس. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في عام 2027، مع الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية نفس العام، وإكمال المشروع بالكامل بين 2028 و2029.