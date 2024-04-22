مطار بن غوريون يسجل ازدحاما قياسيا وهذه وجهات الإسرائيليين الجديدة بعد إلغاء شركات 50 ألف تذكرة

استغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين قضاء عطلة عيد الفصح التي تبدأ اليوم بالسفر إلى خارج البلاد، وسجل الاثنين اليوم الأكثر اكتظاظا في مطار بن غوريون منذ بداية الحرب، رغم التهديد الإيراني وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلن السلطات في مطار بن غوريون أن 57 ألف إسرائيلي مروا في المطار في رحلات المغادرة ورحلات الإياب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الازدحام أيضا في يوم الأربعاء والخميس.

Yonatan Sindel/Flash90

لكن على ضوء الحرب غابت وجهات مفضلة واستبدلت بوجهات جديدة، فبعد أن كانت تركيا العام الماضي الوجهة المفضلة للإسرائيليين استبدلت مكانها في أعلى الجدول كل من اليونان، قبرص والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه وجد نحو 50 ألف إسرائيلي أنفسهم بدون تذكرة سفر، هذا الرقم الغير عادي سجل بعد بعد إلغاء عدة شركات طيران كبيرة رحلاتها الى إسرائيل، من أبرزها كانت شركة easyJet و United Airlines و Air Indiaو KLM وغيرها من الشركات التي رأت أن رحلاتها إلى إسرائيل غير آمنة هذه الفترة ويتضح أن عودتها الى مطار بن غوريون ليست قريبة.

ويشار الى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر تحذيرات من السفر الى 80 دولة ، ورفع المجلس درجة الخطورة الى 2 والتي تشمل :بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، استراليا وغيرها. وفي دول أخرى ارتفع مستوى التحذير لأكثر خطورة (المستوى 3)، وتشمل هذه الدول :روسيا، دولة الإمارات العربية، المغرب، جنوب افريقيا، اريتريا وعدد من الدول في آسيا.

ويشدد مجلس الأمن القومي على أن على ضوء هذه الفترة يوصى تأجيل السفر الى دول مع تحذيرات من السفر، بالتشديد على الدول العربية وفي الشرق الأوسط وشمال القوقاز، الدول المحيطة في ايران ودول إسلامية في آسيا.