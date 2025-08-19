محافظان سابقان لبنك إسرائيل: احتلال غزة يلحق ضررا هائلا بالمناعة الاقتصادية

قد يعجبك أيضًا -

انعكس استمرار الحرب في غزة والحرب مع ايران على الاقتصاد الإسرائيلي وأظهرت معطيات الإحصاء المركزي في إسرائيل أن الاقتصاد الاسرائيلي تراجع سنة إلى الوراء بعد الحرب على ايران تمثل بهبوط الناتج التجاري بنحو سبعة بالمئة، وتراجع الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة خمسة بالمئة، مراسلنا مجد دانيال أجرى التقرير الميداني أعلاه في بلدة دالية الكرمل قرب حيفا حتى يستعرض لنا صورة الوضع.