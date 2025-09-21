بعد طرد إسرائيل من معرض السياحة: السفير الإسرائيلي يشن هجومًا

قد يعجبك أيضًا -

هاجم سفير إسرائيل في إيطاليا، يונתان فلاد، صباح اليوم (الأحد) قرار هاجم السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا، يوناتان بيليد، صباح اليوم (الأحد) قرار استبعاد إسرائيل من المعرض السياحي الرئيسي في إيطاليا: "إن قرار استبعاد هيئة السياحة الإسرائيلية من معرض TTG في ريميني يمثل تسللًا آخر لأيديولوجية سياسية تستغل كل فرصة لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل لأغراض الدعاية الانتخابية، دون النظر إلى التأثيرات الخطيرة التي تخلفها مثل هذه القرارات على العلاقات الثقافية والدينية والتجارية بين إيطاليا وبلدنا".

"يزور إسرائيل كل عام مئات الآلاف من الإيطاليين الذين يقدّرون وجهتنا لأسباب تتعلق بالعمل أو السياحة أو الدين. كما تمثل إسرائيل أيضًا تدفقًا كبيرًا للسياحة والأعمال التي تدخل إلى إيطاليا."

وكتب فيلد"نحن ندين بشدة هذا الدفع نحو العزلة والنهج العدواني المستمر تجاه إسرائيل، والذي يغذي مظاهر معاداة السامية التي نشهدها في هذه الأيام ويعزز الاستراتيجية الإرهابية والتخريبية البشعة لحماس والمنظمات الأخرى المرتبطة بها"

أعلن أمس المعرض السياحي الرئيسي في إيطاليا أنه ألغى مشاركة الجناح الإسرائيلي في المعرض الذي سيُقام في شهر أكتوبر\تشرين أول. وأبلغت مجموعة المعارض الإيطالية مكتب السياحة الإسرائيلي أن "الشروط لمشاركتهم في الحدث المذكور لم تعد قائمة".

أوضح رئيس بلدية ريميني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعتقد أنه من غير المقبول أخلاقيًا ومعنويًا اليوم اعتبار أماكن الحرب والإرهاب والموت وجهات سياحية". وجاء في البيان أن القرار اتُخذ "في ضوء مواقف بلدية ريميني والمنطقة".