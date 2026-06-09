أطلقت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري مشروعين سكنيين جديدين في سوريا بإجمالي استثمارات تتجاوز ملياري دولار، ضمن توجهات لتعزيز قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

وبحسب بيان الشركة، يشمل المشروع الأول “أبيات هيلز” الذي سيُنفذ في ضاحية قدسيا بريف دمشق على مساحة تقارب 379 ألف متر مربع، ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية، على أن يتم إنجازه خلال أربع سنوات.

أما المشروع الثاني “التجمع العمراني الحديث” في منطقة البجاع بريف دمشق، فيمتد على مساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع، ويشمل نحو 20 ألف وحدة سكنية، مع مدة تنفيذ متوقعة تمتد إلى ثماني سنوات.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أن المشروعين يمثلان خطوة عملية ضمن مذكرات التفاهم السورية السعودية، مشيراً إلى أنهما سيساهمان في دعم التنمية وتوفير حلول سكنية جديدة.

من جانبها، أوضحت الشركة أن المشروعين سيوفران آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ، مع الالتزام بمعايير إشراف حكومي على مراحل العمل وضمان حقوق المكتتبين عبر حسابات مصرفية خاضعة للرقابة.