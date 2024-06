مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشهد اتفاقات استثمارية تتجاوز 40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم السبت أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم ستتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر، وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي المنعقد في القاهرة.

