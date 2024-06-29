مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشهد اتفاقات استثمارية تتجاوز 40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم السبت أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم ستتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر، وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي المنعقد في القاهرة.

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ووفقا لما نقلته "الحرة" فإن فون دير لاين قالت إن الاتحاد الأوروبي سيوقع على اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد عموما، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، والتي جرى الاتفاق بشأنها في آذار/مارس الماضي.

ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة اليوم تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة الى دير لاين.

من جانبه أكد السيسي في كلمته في افتتاح المؤتمر على أن :"العالم يواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم، وهو ما يتطلب الدعم والتنسيق بين مصر والشركاء في أوروبا". وأضاف "أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون"، وأكد أنه تم "تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في آذار/مارس الماضي".

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور أساسية على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يشمل التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"