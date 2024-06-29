مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشهد اتفاقات استثمارية تتجاوز 40 مليار يورو

السيسي "العالم يواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية على جميع دول العالم".

i24NEWS
i24NEWS
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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، على اليمين ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقفان أمام وسائل الإعلام قبل اجتماع على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقية في بروكسل ، الخميس 17 فبراير 2022
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، على اليمين ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقفان أمام وسائل الإعلام قبل اجتماع على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقية في بروكسل ، الخميس 17 فبراير 2022Francois Walschaerts, Pool Photo via AP, File

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم السبت أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم ستتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر، وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي المنعقد في القاهرة.

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ووفقا لما نقلته "الحرة" فإن فون دير لاين قالت إن الاتحاد الأوروبي سيوقع على اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد عموما، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، والتي جرى الاتفاق بشأنها في آذار/مارس الماضي.

ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة اليوم تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة الى دير لاين.

من جانبه أكد السيسي في كلمته في افتتاح المؤتمر على أن :"العالم يواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم، وهو ما يتطلب الدعم والتنسيق بين مصر والشركاء في أوروبا". وأضاف "أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون"، وأكد أنه تم "تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في آذار/مارس الماضي".

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور أساسية على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يشمل التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"

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