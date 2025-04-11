جمارك ترامب الخيالية والحرب الاقتصادية: الصين تشدد حربها ضد الولايات المتحدة

أعلنت بكين اليوم (الجمعة) أنها سترفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة من 84% إلى 125%، بعد يومين فقط من إعلان الصين زيادة الرسوم الجمركية من 34% إلى 84%.

وتأتي زيادات الرسوم الجمركية ردا على الخطوة الدراماتيكية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية بنسبة إجمالية بلغت 125% على الصين. قرر الرئيس الأميركي تجميد فرض الرسوم الجمركية على جميع الدول لمدة 90 يوما، باستثناء الصين، التي تطبق عليها السياسة على الفور.

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن البلاد تعارض وتدين بشدة الرسوم الجمركية الأحادية الجانب التي فرضتها الإدارة الأمريكية. وقال إن بكين اتخذت ردا حاسما لضمان حقوقها ومصالحها. وقال إن الحكومة الصينية تشجع الولايات المتحدة على التنازل عن الرسوم الجمركية التي فرضتها.

وقال المتحدث نفسه قبل أيام إن الصين "ستقاتل حتى النهاية" مع الإدارة الأميركية. وقال إن "تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ آخر يكشف مرة أخرى عن طبيعة الابتزاز التي تنتهجها الولايات المتحدة". لن تقبل الصين بذلك أبدًا. إذا صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها الجمركية، فستتخذ الصين إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها.