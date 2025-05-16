سوريا تعتزم طباعة عملتها الجديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا

تخطط سوريا لطباعة عملتها الجديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا، مما يشير إلى التحسن السريع في العلاقات مع دول الخليج والدول الغربية مع فتح تخفيف العقوبات الأمريكية فرصا جديدة لدمشق، بحسب ما أوردته وكالة لرويترز نقلا عن ثلاثة مصادر سورية.

وكانت دمشق، قد وقعت، أمس الخميس، صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، الثلاثاء المنصرم، رفع العقوبات الأمركية عن سوريا.

وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.

وفي إشارة أخرى إلى تعميق العلاقات بين السلطة السورية الجديدة والإمارات، وقعت دمشق صفقة أولية بقيمة 800 مليون دولار الخميس مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس - وهي أول اتفاقية من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، الثلاثاء المنصرم، أنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

ويرمز هذا التغيير في الاتجاه إلى التخلي التدريجي عن الاعتماد السوري على روسيا، الداعم الرئيسي التقليدي لنظام بشار الأسد. ويشكل طبع العملة الجديدة في الدول الغربية والخليجية خطوة رمزية مهمة في إعادة التوجه الجيوسياسي لسوريا.

إن الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس الاستراتيجي يشكل دليلاً على الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في سوريا ما بعد بشارالأسد. ومن شأن هذه الشراكة أن تعمل على تحسين القدرات اللوجستية والتجارية للبلاد بشكل كبير.

وتأتي هذه التطورات في إطار سياق أوسع من التطبيع الدبلوماسي، الذي يسهّله تخفيف العقوبات الأميركية التي أعلنها ترامب، وتمهيد الطريق لإعادة البناء الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الصراع.

ومن جهتها أعلن البنك الدولي أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموال من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. كما لفت البنك الدولي الى أنه "حتى 12 مايو/أيارالجاري، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل/نيسان المنصرم، أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

.