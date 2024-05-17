هذا هو رد إسرائيل على قرار تركيا بفرض قيود على التجارة بين البلدين

على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إيقاف الصادرات التركية إلى إسرائيل، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا إلى 100٪ رسوم جمركية. وسيتم تقديم القرار للحكومة للموافقة عليه.

بناءً على قرار سموتريتش، ستلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة التي تنطبق على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب الاتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم جمركية على كل منتج يتم استيراده من تركيا إلى إسرائيل بمعدل 100٪ من قيمة البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وفقا لنص القرار الذي سيتم عرضه أمام الحكومة، ويقترح أن يكون هذا القرار أمراً مؤقتاً يسري مفعوله حتى نهاية ولاية الرئيس التركي الحالي الذي يقف وراء القرارات ضد إسرائيل واقتصادها.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح أن يوجه وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ووزير المالية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر الاستيراد الإسرائيلية فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة حاليا من تركيا إلى إسرائيل، وذلك من أجل إيجاد بدائل وتقليل الاعتماد الإسرائيلي على الاستيراد من تركيا. وفقا لاستطلاعات رابطة الصناعيين في إسرائيل ، وأيضًا وفقًا للتحليل الذي تم إجراؤه، الدول التي يمكن أن تكون بديلاً مناسباً للمصنعين الإسرائيليين في الاستيراد هي الصين، شرق أوروبا، اليونان، ألمانيا، قبرص، تايوان وغيرها.