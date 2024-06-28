بعد توقف دام لأيام.. عودة الإنتاج في شركات الأسمدة والبتروكيميائيات المصرية

شهدت مصر صباح اليوم إعادة تشغيل شركات الأسمدة والبتروكيميائيات بعد توقف دام 3 أيام بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والبتروكيماويات عالميًا، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.

كشفت شركة أبو قير للأسمدة، أحد أكبر منتجي الأسمدة في مصر، عن خططها لتحقيق أرباح قياسية تبلغ 7.1 مليار جنيه مصري (حوالي 148 مليون دولار) خلال العام المالي 2024-2025. وتهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها الإجمالية إلى 21.3 مليار جنيه (حوالي 444 مليون دولار) من 18.65 مليار جنيه (حوالي 388 مليون دولار) في العام السابق.

ويأتي هذا الاستهداف الطموح وسط عودة المصانع للإنتاج وتحسن البيانات المالية المتوقعة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم معظم شركات الأسمدة والبتروكيميائيات بنسب تصل إلى 2.5% في جلستي التداول الخميس. كما شهدت أسهم شركات الإسمنت والحديد والصناعات الأخرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي للإنتاج تحسنًا مماثلاً.

وتعزى هذه التطورات الإيجابية جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة. فقد قفز سعر طن اليوريا والأسمدة الفوسفاتية المستخدمة في تخصيب المحاصيل الصيفية إلى ما بين 14 ألفًا و 16 ألف جنيه مصري (حوالي 292 و 336 دولارًا) للطن، مقارنة بنطاق يتراوح بين 5 آلاف و 6 آلاف جنيه مصري (حوالي 104 و 125 دولارًا) في منافذ التوزيع التابعة للجمعيات الزراعية.

ويُعزى هذا الفرق إلى قرار حكومي بتخصيص جزء من إنتاج شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين بأسعار مدعومة، بينما يتم بيع باقي الإنتاج في السوق الحرة بأسعار أعلى.