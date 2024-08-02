شركة الرقائق العملاقة إنتل تعلن عن أكبر عملية تسريح وفصل موظفين في تاريخها

أعلنت شركة إنتل العملاقة للرقائق، الليلة (الجمعة)، أنها ستسرح نحو 15 ألف موظف لديها بعد أن اضطرت للإعلان عن تقليصات تصل إلى 10 مليارات دولار. سيتم الانتهاء من تسريح العمال بحلول 15 تشرين ثاني/نوفمبر.

في الواقع، هذه هي أكبر موجة من عمليات تسريح العمال على الإطلاق في شركة إنتل، حيث تم تخفيض 15٪ من قوتها العاملة. وانهار سهم الشركة عقب التحرك المتوقع بنسبة 19% إلى قيمة 23.56 دولار، ليفتتح التداول اليوم عند أدنى نقطة افتتاح منذ أكثر من عقد من الزمن.

أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 12.8 مليار دولار في الربع الثاني وتوقعت انخفاضًا بنسبة 8٪ في الربع الحالي. وذكرت شركة إنتل أنها خسرت 1.6 مليار دولار في أشهر الربيع وأن هذا الاتجاه سيستمر خلال فصل الصيف أيضًا.

وقال الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر للموظفين في رسالة نُشرت على موقع إنتل الإلكتروني: "كانت هذه القرارات صعبة للغاية بالنسبة لي، إنها أصعب شيء قمت به في مسيرتي المهنية". وأضاف: "أتعهد لكم هو أننا سنعطي الأولوية لثقافة الصدق والشفافية والاحترام في الأسابيع والأشهر المقبلة".

كما أبلغ الرئيس التنفيذي موظفيه أن نفقات إنتل مرتفعة للغاية وأن مبيعات الشركة لا تلبي التوقعات، وأشار إلى أن لديهم عدد موظفين أكثر بنسبة 10% عما كان عليه في عام 2020، على الرغم من انخفاض الإيرادات منذ ذلك الحين بأكثر من 24%.

وتأتي هذه الخطوة المؤلمة بعد عامين صعبين للشركة، التي نفذت بالفعل موجة من تسريح العمال العام الماضي وخفضت أجور ومكافآت الموظفين. بعد ذلك، تمكنت إنتل من تقليل بعض الأضرار، لكن انخفاض سعر سهم الشركة أضر بمحاولاتها للتعافي.