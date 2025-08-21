"بتحفيز تركي": سوريا تناقش قضية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

قد يعجبك أيضًا -

انتهت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اليونان، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين اليونانيين، حيث التقى خلالها بنظيره اليوناني واتفقا على عدد من المواضيع بينها قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مداخلة الصحافي عطا فرحات:

الصحافي من الجولان عطا فرحات قال إن :"الملف الذي ناقشة الشيباني في اليونان هام جدا بالنسبة لتركيا، أكثر من سوريا، فتركيا الطامعة بمنطقة شمال سوريا تريد من دمشق تحديد الحدود المائية مع قبرص، والتي تتحكم بها اليونان، لذلك يجب ترسيم الحدود ما بين اليونان وسوريا وتركيا، لذلك كان توجه تركيا الى سوريا بأن يكون هناك ترسيم حدود بحرية مع قبرص اليونانية، وهو ما تناوله اجتماع الشيباني في اليونان ، لأن تركيا لاحقا ستقوم بترسيم حدودها مع شمال سوريا حيث تتوفر هناك كنوز طبيعية ثمينة".