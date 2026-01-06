رهان صغير، أرباح ضخمة: اعتقال مادورو يحقق ثروة لمراهن رقمي أمريكي

هل كان يعلم أم لا يعلم؟ مقامر ربح ما يقارب نصف مليون دولار من اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بعد أن راهن على ذلك بفترة قصيرة قبل العملية الأمريكية.

ساعات قبل اعتقال مادورو، ظهرت البيانات على بوليماركت، منصة المراهنات التي تُشغَّل بواسطة العملات المشفّرة - حيث قام حساب المراهن، الذي انضم فقط قبل شهر واحد، بالمراهنة على ذلك - وجنى حوالي نصف مليار دولار من رهان بقيمة 32 ألف دولار فقط.

تشير بيانات منصة المراهنات إلى أن المتعاملين قدّروا احتمالية رحيل مادورو بنسبة 6.5% فقط يوم الجمعة الماضي، لكنها قفزت إلى 11% قليلاً قبل منتصف الليل، في الساعات التي سبقت التحرك الأمريكي.