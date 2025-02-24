بعد مقاطعة الإدارة السابقة له: سموتريتش سيجتمع مع نظيره الأمريكي في واشنطن

من المتوقع أن يتوجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي سكوت بيسانت. وتحدث الاثنان في بداية الشهر عندما تولى بيسانت منصبه. يذكر أن الزيارة تأتي بعد مقاطعة الإدارة السابقة لجو بايدن لسموتريتش، بل وفكرت في فرض عقوبات عليه، وكذلك على وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير.

ويشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار يصفون العلاقة مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بأنها تنسيق ودعم غير مسبوق، ليس أقل من خط ساخن بين البلدين، عندما يتم النظر في كل قرار وتنسيقه بين الإدارتين. في الأسبوع الماضي، قال ترامب، وليس من فراغ، إن "المرحلة التالية تعتمد على إسرائيل - بالتشاور معي". وهذا أمر غير مسبوق ويضاعف قوة إسرائيل. في ظل الإدارة السابقة، وجدت إسرائيل نفسها أيضًا تحت تهديد حظر الأسلحة الذي تجسد أيضًا في الصراع علناً عن مسألة دخول رفح، بل واضطروا إلى إخفاء عن الأميركيين اغتيال حسن نصر الله وعملية أجهزة البيجر.

AP/Matt Kelley

وقال المتحدث باسم سموتريش ردا على ذلك إنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل النهائية. ويشار أيضًا أننا أفدنا في تقرير سابق عن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الأسبوع المقبل للقاء نظيره ماركو روبيو.