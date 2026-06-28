وقّعت تركيا والمملكة العربية السعودية خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، عقد نائب وزير التجارة التركي سيزاي أوتشارماك اجتماعًا مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون الجمركي بين الجانبين.

وتناول اللقاء آليات تعزيز ممرات النقل البري العابر (الترانزيت) من تركيا باتجاه منطقة الخليج، إضافة إلى دعم تطبيق نظام النقل البري الدولي، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتجارة الثنائية والإقليمية.

واختتمت المباحثات بتوقيع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تسريع إجراءات الاعتراف المتبادل ببرامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" بين البلدين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية حركة البضائع ودعم التبادل التجاري.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والرياض نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بعدد من الاتفاقيات والاستثمارات المتبادلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.3 مليارات دولار وفق أحدث الإحصاءات.

كما تشير البيانات إلى أن السعودية استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في سوقها، في وقت وقّعت فيه الجانبان 10 اتفاقيات في مجالات استثمارية متعددة خلال ملتقيات أعمال مشتركة.

ويعود الإطار المؤسسي للتعاون بين البلدين إلى عام 2016، مع توقيع اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بهدف تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية، وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين الرياض وأنقرة.