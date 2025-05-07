بعد أيام من استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون: إلغاء رحلات وقاعة مسافرين شبة فارغة
أظهرت مشاهد التقطتها كاميرا i24NEWS لقاعة الانتظار التي كانت دائما مكتظة وهي شبة فارغة من المسافرين
i24NEWS
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بعد الضربة الصاروخية المباشرة التي تعرض لها مطار بن غوريون الدولي ، تواصل شركات الطيران العالمية إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل الى أجل غير مسمى، وبسبب ذلك علق العديد من المسافرين الإسرائيليين في الخارج ، كما أن لهذا الوضع ستكون له تبعات وتأثيرات اقتصادية مستقبلية.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرتنا قاعة الانتظار المكتظة وهي شبة فارغة من المسافرين والتي استعرضها مراسلنا وسام كبها خلال تواجده للتغطية في مطار بن غوريون. يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات والمشاهد في الفيديو المرفق.
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