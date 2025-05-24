نبع بردى المغذي الرئيس لدمشق بالمياه يواجه خطر الجفاف

تواجهُ العاصمةُ السوريةُ دمشق أسوأَ أزمةِ مياهٍ منذُ عقودٍ، مع تراجُعِ منسوبِ نبعِ عينِ الفيجة إلى أدنى مستوياتِهِ التاريخيةِ، بحسبِ ما أكّدَ مسؤولونَ في مؤسسةِ المياه.

النبعُ، الذي يزوِّدُ دمشقَ وضواحيها بسبعينَ في المئةِ من حاجتِها للمياهِ، يشهدُ شُحًا غيرَ مسبوقٍ هذا العامَ، عقبَ موسمِ شتاءٍ هو الأكثرُ جفافًا منذُ ستينَ عام.

داخلَ الأنفاقِ التاريخيةِ في وادي بردى، لم يتبقَ منَ المياهِ سوى كمياتٍ محدودةٍ، في مشهدٍ لم يسبقْ أن رآهُ العاملونَ هناكَ منذُ أكثرَ من ثلاثينَ عامًا.

في الأحياءِ الشرقيةِ للعاصمةِ، تقلصَتْ ساعاتُ الضخِ إلى أقلَ من ساعتيْنِ يوميًا، فيما تلجأُ العديدُ منَ الأُسرِ إلى شراءِ المياهِ من صهاريجَ خاصةٍ، وسطَ أزمةِ كهرباءَ تعيقُ عملياتِ الضخ.

تأتي هذهِ الأزمةُ في ظلِّ استمرارِ التحدياتِ البيئيةِ والاقتصاديةِ، وبعدَ سنواتٍ من الأضرارِ التي لحقَتْ بالبنيةِ التحتيةِ للنبعِ نتيجةَ الصراعِ المسلحِ، والذي بدأ منذ أربعة عشر عاما