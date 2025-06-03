غالبيتها مع دول الخليج || شركة ترامب تعلن عن 12 مشروعا دوليا ضخما خلال الأشهر الأربعة من رئاسته

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن منظمة ترامب Trump Organization أعلنت أن الشركة الخاصة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، عن ما لا يقل عن 12 مشروعًا دوليًا، بما في ذلك فنادق ومباني سكنية وملاعب جولف.

تركز اهتمامات ترامب التجارية المتنامية بشكل أساسي على الشرق الأوسط - حيث يقع اثنان من المشاريع الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، وثلاثة في المملكة العربية السعودية، وواحد في قطر. بالإضافة إلى ذلك، تقع خمسة من هذه المشاريع في الهند وواحد في صربيا. تشمل المبادرات التجارية منتجعًا فاخرًا بشاطئ خاص في قطر، وصفقة عملات مشفرة بقيمة ملياري دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أنه في كانون ثاني/يناير ، عندما دخل ترامب البيت الأبيض، تعهدت الشركة التي يملكها بعدم التعامل مباشرة مع الحكومات الأجنبية نظرًا لتضارب مصالح الرئيس. ومع ذلك، فإن بعض الصفقات التي أبرمتها المنظمة منذ ذلك الحين شملت حكومات أجنبية من خلال طرف ثالث. قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحيفة وول ستريت جورنال: "يعلم الجميع أن هذه الدول تُقدم أموالاً لترامب ظناً منها أنها ستحصل على معاملة تفضيلية في المقابل".

وأكدت الشركة نفسها أنها لا تجري أي اتصالات مباشرة مع الحكومات الأجنبية، لكن الشركات التي تعمل معها الشركة على اتصال بتلك الحكومات. ووفقاً لممثل العائلة، فإن المشاريع الجديدة المُعلن عنها كانت مُخططة ومُوقعة بالفعل قبل نوفمبر/تشرين ثاني.

ومع ذلك، أفادت وول ستريت جورنال أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة يُقرون بأنه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبح شركاء الأعمال الدوليون أكثر حرصاً على التعامل مع الشركة. وقال إريك ترامب، نجل الرئيس، الذي يُدير الأعمال اليومية للشركة: "نحن العلامة التجارية الأكثر رواجاً في العالم حالياً".

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، اتبعت الشركة المملوكة لعائلته نهجًا مختلفًا، حيث حاولت البقاء بعيدة نسبيًا عن المصالح السياسية للرئيس - بين عامي 2016 و2020، أعلنت الشركة عن مشروعين دوليين فقط، وتخلت عن حوالي 10 مشاريع حول العالم.