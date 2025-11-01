بوادر انفراج مؤقت: الولايات المتحدة تعلق فرض رسوم جمركية إضافية على الصين لمدة عام

بعد الاجتماع الذي عقد في كوريا الجنوبية، الخميس المنصرم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على الصين حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2026.

من جانبها، ستمدد الصين الإعفاء من الرسوم الجمركية حتى نهاية عام 2026، وستنهي التحقيقات الجارية مع شركات أميركية تعمل في مجال توريد الرقائق الإلكترونية.

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، بشأن نتائج الاجتماع "الصين ستوقف تحقيقاتها التي تستهدف شركات أميركية، كما ستشتري 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام، وستشتري 25 مليون طن متري على الأقل سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، وتابع"إعادة التوازن في التجارة مع الصين"، وتضمن الإشارة إلى أن "الصين ستصدر تراخيص لتصدير المعادن النادرة"، وستوقف جميع الرسوم الجمركية "الانتقامية" التي فرضتها في 4 مارس/آذار المنصرم.