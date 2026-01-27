الاتحاد الأوروبي والهند يوقعان صفقة تاريخية لتعميق التجارة والاستثمار

أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق تجارة حرّة شامل، بعد نحو عشرين عاماً من المفاوضات المتقطعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية الروابط التجارية بين الجانبين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من نيودلهي، إن الاتفاق يمثل "إنجازاً تاريخياً وأكبر صفقة تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي"، فيما وصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "لحظة مفصلية لتعميق الشراكة الاقتصادية".

ASSOCIATED PRESS

وينص الاتفاق على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الأوروبية من المواد الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والطائرات، مع تخفيض الرسوم على السيارات الأوروبية من 110% إلى 10% ضمن حصة سنوية تبلغ 250 ألف مركبة.

كما سيتيح الاتفاق للهند الحصول على دخول تفضيلي إلى الأسواق الأوروبية، خصوصاً في قطاعات النسيج والجلود والمنتجات البحرية والحرف اليدوية والمجوهرات، مع الحفاظ على حماية القطاعات الحساسة مثل الألبان والحبوب والدواجن وبعض المنتجات الزراعية.

وأكد الجانبان أن الاتفاق سيسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع سلاسل التوريد بين أوروبا والهند، كما يتضمن إطاراً لتسهيل حركة المهنيين بين الجانبين على المدى القصير.

ومن المتوقع أن يُوقّع الاتفاق رسمياً بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي عليه، فيما ستستمر المحادثات الثنائية حول الأمن والدفاع والعمل المناخي لتعزيز التعاون بين الجانبين.