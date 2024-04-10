تحول في السوق المالي: البنوك الإسرائيلية تبدأ بقبول الأموال من التداول بالعملات المشفرة

في تطور لافت للنظر بعالم المال والأعمال، شهدت البنوك التقليدية في إسرائيل تغييرًا ملحوظًا في سياستها تجاه العملات المشفرة، مما يعكس التحول الجذري في موقف القطاع المالي تجاه هذه الأصول الرقمية. بعد سنوات من الرفض والحذر، بدأت هذه البنوك في السنوات الأخيرة بتخفيف القيود على الأموال المتأتية من تداول العملات المشفرة، مما يسمح لعملائها بإجراء عمليات السحب والإيداع تحت شروط محددة.

هذا التحول يأتي في وقت تشهد فيه سوق العملات الافتراضية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنحو 130% خلال العام الماضي لتصل إلى أكثر من 2.66 تريليون دولار، مع زيادة قيمة البيتكوين بنحو 155%. ومع الاستعداد لحدث "النصف" الذي يتوقع أن يزيد من قيمة البيتكوين، بالإضافة إلى تدفق الأموال الكبير إلى صناديق "محاكاة" للعملات المشفرة، يبدو أن العملات الافتراضية تكتسب مكانة ثابتة في "التيار الرئيسي" لسوق رأس المال.

رغم ذلك، لا يزال بنك القدس والبنك الرقمي One Zero يعتبران من الاستثناءات في السوق الإسرائيلية، حيث يرفضان بشكل كبير قبول أي معاملات متعلقة بالعملات المشفرة، على الرغم من الإعفاءات التي حصلوا عليها من بنك إسرائيل. ومع ذلك، يعد هذا الرفض جزءًا من نهج حذر يهدف إلى تقليل مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النمو الهائل في سوق العملات الافتراضية والتغيير في مواقف البنوك الإسرائيلية يمثلان علامة واضحة على الدمج المتزايد للعملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ويعزز من شرعية هذه الأصول في الأسواق العالمية.