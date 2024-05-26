مؤتمر بروكسل: مصر حصلت على تعهدات وقروض لصالح اللاجئين السوريين على أراضيها بنحو 1.28 مليار يورو

أظهر تقرير مؤتمر بروكسل أن مصر حصلت على تعهدات وقروض لصالح اللاجئين السوريين على أراضيها بنحو 1.28 مليار يورو (نحو 1.4 مليار دولار) خلال العام الماضي 2023.

وكشف تقرير متابعة تعهدات المساعدات المالية لدعم سورية والمنطقة، الذي نشرته صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، أن مصر حصلت العام الماضي على منح بقيمة 82 مليون دولار لمساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها بسبب توافد اللاجئين السوريين إلى مصر، في حين أن التعهدات في المؤتمر كانت 25 مليون يورو فقط.

وذكر التقرير السادس عشر لتقصي تعهدات المساعدة لمؤتمر بروكسل أن مصر حصلت أيضًا على قروض بقيمة 1.2 مليار يورو، صرفت منهم بالفعل 1.1 مليار يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي حتى نهاية 2023 تمثل نحو 56% من تعهدات القروض الميسرة الصادرة عن المؤتمر السابع، رغم أن مصر لم تكن ضمن الدول التي تعهد المشاركون في المؤتمر بإقراضها في إطار مبادرة مستقبل سورية والمنطقة.

ومثلت منح الأمن الغذائي نحو 10% من إجمالي المنح الممنوحة لمصر خلال 2023، وكانت الوكالات التابعة للأمم المتحدة هي المسؤولة عن 74% من المنح في مصر.

وبحسب بيانات المنصة المشتركة لبيانات الهجرة في مصر، فإن عدد المهاجرين واللاجئين وصل إلى 9.5 ملايين مهاجر ولاجئ بنهاية 2023، ضمنهم نحو 9 ملايين مهاجر و501.6 ألف لاجئ، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، ومليون لكل من ليبيا واليمن، ونحو 200 ألف صومالي.