"رغم معارضة بن غفير:’السلطة الفلسطينية يجب أن تنهار ’"||إسرائيل تمدد مواصلة البنوك الإسرائيلية المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أكد أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر - الكابينيت، مساء الخميس، أن البنوك الإسرائيلية ستواصل المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية حتى نوفمبر/تشرين ثاني 2025 وتعويض البنوك الإسرائيلية مقابل ذلك، بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية. كما صدر إعلان بهذا الشأن من قبل وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: "كان هذا الإعلان في الواقع إعلانًا عن استسلام وزير المالية بتسلئيل سموتريش. ومن الصعب تصديق أن إدارة جو بايدن لم تمارس ضغوطًا في هذا الشأن أيضًا - لمنع انهيار السلطة الفلسطينية. إن معارضتي لتعويض البنوك الإسرائيلية مقابل مواصلة المراسلات المصرفية بالسلطة الفلسطينية معارضة مبدئية. أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية، لكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف. برأيي يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها حتى لا تنهار ماليا".