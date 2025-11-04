اتفقت الحكومتان المصرية والقطرية على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، عبر توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.

EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة في الدوحة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في قطاعات متعددة، مشيدًا بالجهود المصرية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

من جانبه، صرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن اللقاء تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية تنفيذ توصيات اللجنة العليا المصرية–القطرية المشتركة التي انعقدت في أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلالها بما يعزز مصالح البلدين المشتركة.