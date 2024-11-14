"إسكات الدعم للفلسطينيين": الدعوى القضائية العملاقة التي رفعها بن أند جيري

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم (الخميس) أن شركة الآيس كريم "بن آند جيري" رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الأم "يونيليفر"، بدعوى أنها أسكتت محاولات الشركة للتعبير عن دعمها للنازحين الفلسطينيين في غزة. كما نُشر أن الشركة هددت بحل مجلس الإدارة الذي هي عضو فيه مع شركة يونيليفر.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Ben & Jerry أيضًا أن شركة "يونيليفير" انتهكت شروط التسوية من عام 2022، والتي بقيت سرية. مع ذلك، كجزء من الاتفاقية، يتعين على شركة يونيليفر "احترام والاعتراف بالمسؤولية الأساسية لمجلس إدارة Ben & Jerry المستقل عن المهمة الاجتماعية للشركة".

وادعت شركة Ben & Jerry's في دعواها القضائية أنها حاولت المطالبة إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الانتقال الآمن للاجئين الفلسطينيين إلى المملكة المتحدة، ودعم الطلاب الذين احتجوا في الكليات الأمريكية ضد قتل المدنيين في غزة ودعم إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، ولكن تم وقفها من قبل شركة يونيليفر.

وذكرت شركة Ben & Jerry's أن بيتر تير كولبي، مدير قسم الآيس كريم في شركة يونيليفر، قال إنه يشعر بالقلق إزاء "التصور المستمر لمعاداة السامية"، فيما يتعلق بعلامة الآيس كريم التي تعبر عن رأيها بشأن اللاجئين من غزة.

AP

وجاء في الدعوى القضائية أن "بن أند جيري حاولت في أربع مناسبات التعبير علنًا عن دعمها للسلام وحقوق الإنسان، لكن شركة يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود". ولم يصدر أي رد من شركة يونيليفر. وفقًا للدعوى القضائية، يتعين على الشركة الأم تحويل ما يقرب من خمسة ملايين دولار من المدفوعات إلى Ben & Jerry's للتبرع لمنظمات حقوق الإنسان التي تختارها.

يشار إلى أن الدعوى القضائية تمثل تدهورا آخر بالعلاقات بين شركتي Ben & Jerry's و"يونيليفر"حدث الخلاف الأول بين الاثنين في عام 2021 بعد أن أعلنت شركة Ben & Jerry أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في أراضي الضفة الغربية لأنها "لا تتماشى مع قيمها"، وهي الخطوة التي دفعت بعض المستثمرين إلى سحب أسهمهم من شركة "يونيليفر".

بعد ذلك رفعت شركة صناعة الآيس كريم دعوى قضائية ضد شركة يونيليفر لبيع مصالها في إسرائيل إلى صاحب رخصتها في إسرائيل، مما سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وبقية البلاد. وبعد رفع دعوى قضائية بهذا الشأن، قامت الشركتان بتسوية الخلاف بينهما في عام 2022.