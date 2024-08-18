الجزائر ستساعد لبنان بحل أزمة الطاقة في البلاد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الجزائر قررت تزويد بلاده بالنفط بصورة فورية، لمساعدتها بالتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها

هذا وذكرت الإذاعة الجزائرية في بيان أن "الجزائر ستنزود لبنان على الفور بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء" وتابعت في بيان "أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

وتواجه لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة انقطاعا شبه كامل للكهرباء، إلى جانب نقص في المياه بسبب أزمة الوقود في البلاد. بسبب الوضع، الكهرباء انقطع تقريبا، باستثناء أماكن مثل المطار، والذي يعمل باستخدام المولدات.