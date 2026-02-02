إسرائيل : احتجاج عربي ضد الجريمة عبر وقف كامل للشراء والمعاملات البنكية ليوم واحد

بعدَ الصرخةِ المدوّيةِ التي أطلقَها أكثرُ من سبعينَ ألفَ متظاهرةٍ وسطَ مدينةِ تلِّ أبيبَ ضدَّ تفشّي الجريمةِ والعنفِ في المجتمعِ العربيِّ، أعلنَتْ مجموعةٌ من النشطاءِ عن يومِ احتجاجٍ اقتصاديٍّ، من خلالِ إيقافِ كلِّ العملياتِ الشرائيةِ والإجراءاتِ البنكيةِ ليومٍ واحدٍ، واستغلالِ القدرةِ الشرائيةِ للمجتمعِ العربيِّ للتأثيرِ على صُنّاعِ القرارِ في إسرائيل.

خطوةٌ من شأنِها أن تُكبِّدَ الاقتصادَ الإسرائيليَّ خسائرَ تُقدَّرُ بعشراتِ ملايينِ الشواقلِ، لكنّها، ووفقًا لبعضِ الخبراءِ الاقتصاديينَ، قد تُسبِّبُ ضررًا للمصالحِ الصغيرةِ داخلَ المجتمعِ العربيّ، إلّا أنّ أهميتَها تكمنُ في إيصالِ رسالةٍ تحذيريةٍ للحكومةِ الإسرائيلية.

لم يعدْ يكتفي أبناءُ المجتمعِ العربيِّ بالاحتجاجِ من خلالِ المظاهراتِ والوقفاتِ الاحتجاجيةِ ضدَّ تغلغلِ الجريمةِ وانتشارِ السلاحِ والخاوةِ، بل باتوا يُبدعونَ ويُصعِّدونَ من خطواتِهم تدريجيًّا لتشكيلِ أكبرِ ضغطٍ ممكنٍ على الحكومةِ الإسرائيليةِ والوزاراتِ المعنيّة، لكي تتحرّكَ وتضعَ حدًّا لتفشّي الجريمة، وأن تأخذَ الشرطةُ دورَها بإعادةِ شعورِ الأمنِ والأمانِ إلى المدنِ والبلداتِ العربية.