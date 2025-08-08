الهند توقف خطط شراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، رداً على الرسوم الجمركية لترامب

قد يعجبك أيضًا -

رداً على رسوم ترمب، قالت الهند في بيان، التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إنها تتعرض لـ"استهداف غير عادل وغير منطقي"، مضيفة أن "واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم".

وفي السياق ذكرت 3 مصادر هندية أن "نيودلهي أوقفت خططها لشراء أسلحة وطائرات استطلاع أميركية جديدة، في أول تحرك ملموس للتعبير عن استيائها بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية باهظة على الهند، جرت العلاقات بين البلدين إلى أدنى نقطة لها منذ عقود".

وقالت "رويترز"، إن المحادثات بشأن شراء الهند لمركبات "سترايكر" القتالية، التي تصنعها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، المطورة من قبل "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، توقفت مؤقتاً بسبب الرسوم الجمركية.

وكانت الهند تخطط لإرسال وزير الدفاع راجناث سينج إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن صفقات جديدة، ولكن الرحلة ألغيت، وفق مصدرين.

وأعلن ترامب في 6 أغسطس/أب الجداري، فرض 25% رسوماً إضافية على نيودلهي ليرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهند إلى 50% بسبب شرائها للنفط الروسي، وهو ما قال ترمب إنه يعني أن نيودلهي تمول الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت الهند إنها لا تزال منخرطة بنشاط في محادثات مع واشنطن بشأن الرسوم، وقال أحد المصادر إن صفقات الدفاع قد تمضي قدماً بمجرد أن تتضح للهند الصورة بشأن الرسوم الجمركية ومسار العلاقات الثنائية، "لكن ليس بالسرعة التي كان يُتوقَّع أن تتم بها".