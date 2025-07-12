الحرب التجارية: ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب الوشيك. وتأتي هذه الإجراءات عقب أسابيع من المفاوضات غير المثمرة مع هذين الشريكين التجاريين الرئيسيين، كما هو مفصل في رسائل منفصلة نُشرت على موقع "تروث سوشيال".

ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطة، يخوض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي محادثات بالغة الأهمية لتحديد الضرائب التي ستُدرج في اقتراح المفوضية، الذي سيُنشر يوم الأربعاء، للميزانية التي تبدأ في عام 2028.

وتتضمن الوثيقة، التي لا يزال من الممكن مراجعتها من قبل المسؤولين قبل النشر، قائمة بالضرائب المحتملة، لكنها لم تُحدد المبلغ الذي يُحتمل أن تُدره كل منها.

يُعدّ هذا القرار جزءًا من تصعيد أوسع نطاقًا للحرب التجارية التي شنّها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، فُرضت رسوم جمركية مماثلة على دول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس. أما الاتحاد الأوروبي، الذي كان يأمل في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، فقد رضخ الآن لحل انتقالي.

تتباين الضغوط داخل الكتلة المكونة من 27 دولة: إذ تسعى ألمانيا إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، بينما ترفض فرنسا الرضوخ لاتفاق أحادي الجانب فرضته الولايات المتحدة. وتُدرّ هذه الرسوم بالفعل إيرادات ضخمة للحكومة الأمريكية، حيث تجاوزت عائدات الجمارك 100 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. وتهدد هذه السياسة الحمائية بزيادة التوترات الدولية والتأثير على سلاسل التوريد العالمية، في ظل استمرار المفاوضات في مناخ متوتر.