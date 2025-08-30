كيف سيؤثر القرار التركي بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية على الطيران الإسرائيلي؟

قد يعجبك أيضًا -

بعد إعلان وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده ستقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بصورة تامه مع إسرائيل، وكجزء من القرار سيغلق المجال التركي أمام الطيران الإسرائيلي.

وبناء على ذلك سيؤثر هذا القرار على الحياة اليومية وعلى مجالات عديدة في إسرائيل ،وسيؤدي، من جملة أمور، إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وزيادة تكلفة الواردات إلى إسرائيل. ويعني إغلاق المجال الجوي التركي أمام الشركات الإسرائيلية إطالة مدة الرحلات والتي يمكن أن تصل لأكثر من ساعتين وزيادة الأسعار. ومن بين مسارات الطيران التي ستتأثر الرحلات المتجهة إلى جورجيا وأذربيجان. إلا أن شركات الطيران الإسرائيلية لم تتلقَّ بعدُ تعليمات رسمية بهذا الشأن.

ومن القطاعات الأخرى التي ستتأثر هو قطاع البناء، حيث يتم استيراد جزء كبير من المواد الخام اللازمة للبناء من تركيا. ويشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، حوالي 40% من الحديد المستخدم في هذه الصناعة. ومن الجدير بالذكر أنه حتى بعد المقاطعة التركية، استمر وصول جزء كبير من مواد البناء إلى إسرائيل عبر طرق غير مباشرة.

شهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تقلبات في السنوات الأخيرة، حيث استدعت الدولتان سفراءهما إلى بلديهما نهاية عام 2023. إضافةً إلى ذلك، فرضت تركيا في أبريل\نيسان 2024 قيودًا على الصادرات إلى إسرائيل في 54 فئة مختلفة، تُستخدم في قطاعي البناء والبنية التحتية. وجاءت هذه الخطوة ردًا على رفض إسرائيل طلبًا تركيًا بإسقاط المساعدات الإنسانية في غزة. وبعد حوالي شهر، أُعلن أن أردوغان أمرا بوقف جميع العلاقات التجارية بين البلدين.