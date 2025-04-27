"تأثير رسوم ترامب" ||قفزة بأسعار منتجات عملاقة التسوق "شي إن"

رفعت شركة الأزياء السريعة العملاقة "شي ‘إن" أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة، من الفساتين حتى أدوات المطبخ، قبل فرض رسوم جمركية على العبوات الصغيرة، في إشارة مبكرة إلى التأثير المحتمل للحرب التجارية على المستهلكين الأميركيين.

وحدثت معظم زيادات الأسعار في الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث شهدت بعض الفئات زيادات أعلى بكثير من غيرها، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج نيوز. وارتفع متوسط سعر أفضل 100 منتج في فئة التجميل والصحة بنسبة 51% عن يوم الخميس، مع ارتفاع سعر بعض المنتجات لأكثر من الضعف. بالنسبة لمنتجات المنزل والمطبخ والألعاب، كان متوسط الارتفاع أكثر من 30%، بقفزة زيادة هائلة بلغت 377% في سعر مجموعة مناشف الأطباق المكونة من 10 قطعة. أما بالنسبة لملابس النساء، فقد بلغت الزيادة 8%.

تواجه منصات التسوق عبر الإنترنت مثل Shein وTemu رسومًا جمركية بنسبة 120٪ على العديد من منتجاتها بسبب قرار الحكومة الأمريكية بإلغاء الإعفاء "الضئيل" للطرود الصغيرة من الصين وهونج كونج. وفي السنوات الأخيرة، استفاد المصدرون من الإعفاء، الذي سمح للسلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار بالدخول إلى الولايات المتحدة دون رسوم أو رسوم جمركية. وستقوم واشنطن أيضًا برفع الرسوم على كل منتج بريدي للسلع التي تصل بعد الثاني من مايو/أيار إلى 100 دولار وحتى أكثر بعد الأول من يونيو/حزيران.