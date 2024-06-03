مصر: زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والسكر.. ما هي التفاصيل؟

تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء والسكر، في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمات. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على الأسر المصرية.

ورفعت الحكومة في مطلع العام الحالي، تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.

وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.

وتأتي زيادة أسعار الكهرباء لأسباب عديدة منها, ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء والخسائر الضخمة التي تتحملها هيئة البترول وشركات الكهرباء, بالإضافة إلى ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين, والفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء.

السكر التمويني لن يؤثر على زيادة سعر السكر الحر؛ لأن منظومة السكر التمويني تعتمد على توفيره من خلال شركات السكر التابعة للدولة التي تورد كامل إنتاجها لمنافذ وزارة التموين لبيعه للمواطنين المستفيدين من منظومة السلع التموينية، في حين يوفر السكر الحر من خلال شركات القطاع الخاص، وليس هناك ارتباطًا في السعر.

ويحصل المواطنون المستفيدون من منظومة دعم السلع التموينية البالغ عددهم 63 مليون مواطن - وفق تصريحات رسمية - على السكر من المنافذ التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو (0.27 دولار)، في حين يباع السكر الحر بسعر 35 جنيهًا (0.74 دولار) للكيلو.

وكشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، عن تقدمه بمقترح لزيادة سعر السكر التمويني - المدعم للمواطنين - من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا للكيلو (0.38 دولار)، لافتا أنه لم يحصل على موافقة على هذا المقترح من الحكومة.