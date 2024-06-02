جزر المالديف تعلن منعها دخول السياح الإسرائيليين الى أراضيها

أعلن رئيس جزر المالديف، محمد مويزو، اليوم (الأحد) أنه سيحظر على الإسرائيليين من دخول البلاد بسبب الحرب في غزة. هذه المجموعة من الجزر في المحيط الهندي، والتي يعتنق غالبية سكانها الإسلام وفقا للمذهب السني، بالمنتجعات االفاخرة فيها. ةستزايد الغضب العام في البلاد على الأغلب بسبب الحرب في غزة.

وذكر مكتب الرئيس أن مجلس الوزراء المحلي قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على العملية. وأضافوا أيضًا أن مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وسيطلق حملة لجمع الأموال.

وزار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي السياح الوافدين إلى البلاد.

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ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعقيبا على القرار: "في ضوء قرار حكومة المالديف بحظر دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين بتجنب أي سفر إلى هناك. التوصية سارية أيضًا على المواطنين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، بالإضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على أنه يُنصح المواطنين المقيمين بالفعل في المالديف بالتفكير في المغادرة، لأنه "إذا وقعوا في محنة لأي سبب من الأسباب، فسنواجه صعوبة في مساعدتهم".