رفع بعض العقوبات الأوروبية عن سوريا يدخل حيز التنفيذ|| أبرز هذه العقوبات

أعلنت الحكومة السورية في بيان رسمي اليوم دخول قرار الاتحاد الأوربي رفع بعض العقوبات عن سوريا الى حيز التنفيذ، والتي تم رفعها لمدة عام.

وتطرق البيان الى عقوبات دخلت الى حيز التنفيذ من أهمها "السماح لجميع الشركات العربية والأوروبية في سوريا" و"رفع الحظر عن شركات الطيران ومنها الشحن". والعقوبة الثالثة التي رفعت كان :"شراء التجهيزات والمعدات الكهربائية المتعلقة باستخراج الغاز والطاقة".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساعد بإعادة إعمار سوريا ودعم قطاعات الطاقة والكهرباء ورفع الوضع الاقتصادي للمواطنين. وذكر البيان أنه في أعقاب ذلك سيتحسن سعر الصرف، وستبدأ رحلات الطيران بين الدول الأوروبية وسوريا.

