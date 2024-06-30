مصر تُوقّع اتفاقيات ضخمة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة 33 مليار دولار لتعزيز ريادتها في مجال الهيدروجين الأخضر

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن توقيع صندوق مصر السيادي 4 اتفاقيات ضخمة مع مطورين أوروبيين لإنتاج الأمونيا الخضراء في مشاريع جديدة بمناطق رأس شقير وجربوب وبورسعيد والسخنة، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز ريادتها العربية في هذا المجال الواعد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع 33 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُساهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري

وتشمل الاتفاقيات:

مشروع رأس شقير: بقيمة 11 مليار دولار مع شركة داي انفراستركشر DAI، لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء في ميناء شرق بورسعيد.

مشروع جربوب: بقيمة 24 مليار دولار مع تحالف شركتي EDF Renewable وشركة Zero Waste، لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.

مشروع ميناء السخنة 1: بقيمة 4.250 مليار دولار مع شركة أوكيور انيرجي OCIOR، لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء لاستهداف الأسواق الأوروبية.

مشروع ميناء السخنة 2: بقيمة 14 مليار دولار مع تحالف شركاء يضم بريتيش بتروليوم، ومصدر MASDAR، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء.

وتُعدّ هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الدول الأوروبية والعالم.

وتُقدم الحكومة المصرية حوافز ضريبية وجذب استثمارات أجنبية في هذا المجال، كما تُؤكّد هذه الاتفاقيات على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.