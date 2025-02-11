تخوفات من إرتفاع أسعار السلع في قطاع غزة بعد تهديدات ترامب بتجدد الحرب

أسواق ممتلئة، وأسعار منخفضة، هكذا عادت الأسواق في قطاع غزة للانتعاش مع استمرار دخول كميات مرتفعة من الشاحنات التي تحمل المساعدات والسلع ومنتجات كانت قد اختفت على مدارِ عامٍ وثلاثة أشهر.

المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى غزة في الأسابيع الأخيرة ساهمت وبشكلٍ كبير في خفض أسعار السلع وتوفير إمدادات كافية من الأمور الأساسية، مما سمح للسكان بشراء المنتجات في الأسواق المحلية، فعلى سبيل المثال كانت السجائر حديث الشارع في قطاع غزة على مدار العام الماضي حينما وصل سعر السيجارة الواحدة إلى قرابة المئتي

شيقل ما يعادل الخمس وخمسين دولار، لكن علبة السجائر اليوم ومع ادخال الشاحنات بشكلٍ أكبر انخفض سعرها بصورة حادة لتصل إلى اربعين شاقل فقط للعلبة الكاملة.

الخضراوات والفواكه والتي وصلت إلى أسعارٍ جنونية انخفضت هي الأخرى بنسبةٍ تصل إلى تسعين في المئة ليتمكن المواطن في غزة من شراءها ببضعِ شواقل مقابل الكيلو الواحد

صور الأسواق في قطاع غزة أزعجت الكثيرين في اليمين الإسرائيلي، بسبب ما وصفوه بأن الواقع الذي يظهر في الصور الملتقطة من الأسواق يشير إلى واقع مختلف تمامًا مؤكدين أنه في الوقت الذي يجوع فيه الأسرى الإسرائيليين داخل غزة، تنتعش الأسواق بكل أنواع الطعام.

في هذا الفيديو أيضًا يُظهر مجموعة من اليمين الإسرائيلي يطلق عليها "الأمر تسعة"، تصب غضبها على الحكومة الإسرائيلية بسبب دخول مئات الشاحنات من مصر إلى قطاع غزة.

عودةٌ تدريجية للحياة التجارية، لكن المواطن الفلسطيني لا يزال ينتظر إزالة هذا الركام من كل بقعة داخل القطاع وأن لا يتناول هذا الطعام على أنقاض ما تبقى من منزله وإنما على سُفرةِ طعامٍ مثله مثل أي إنسان على هذه الأرض.