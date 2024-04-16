الدولار يفرض قوة سطوته على الأسواق الدولية وتزيد من الضغوط على الجنيه المصري

ارتفعت العملة الأميركية بمعدل جنيه في السوق الرسمية، بمجرد فتح أبواب البنوك للعمل بعد فترة إجازة استمرت أسبوعاً، وذلك بعد زيادات سابقة على مدار الأسابيع الماضية، وتفرض قوة الدولار سطوتها على الأسواق الدولية، بما يرتد بمزيد من الضغوط على الجنيه المصري الذي يتعرض لضربات متواصلة منذ نحو ثماني سنوات.

ومع وجود ضغوط هائلة على الجنيه، تدق هذه الزيادة ناقوس الخطر من جديد، حيث ظهرت في الأفق مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وبحسب اقتصاديون فإن الجنيه يواصل تراجعه أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة القادمة، مع عدم وجود رؤية للمستويات التي سيتوقف عند حدودها، مع وجود حالة عدم اليقين التي تسيطر على الوضع الجيو سياسي في المنطقة.

وفي هذا السياق، تؤكد حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وفقا للعربي الجديد، أن ارتفاع الدولار والعملات الرئيسية مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، جاء مرتبطاً بصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، الذي دفع إلى زيادة أسعار النفط خلال الأيام الماضية ورفع من قيمة الواردات في دولة تعتمد على استيراد المحروقات وأغلب سلعها الرئيسية، حسب موقع العربي الجديد.

وأشارت خبيرة أسواق المال والاستثمار إلى أنه رغم توقيع الحكومة اتفاقيات مالية بقيم كبيرة، لبيع أرض رأس الحكمة على البحر المتوسط شمال البلاد بقيمة 35 مليار دولار، والحصول على قروض جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بمبالغ إجمالية تزيد عن 55 مليار دولار، فإن هذه التدفقات مازال معظمها قيد الإعداد، ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ إلا الدفعة الأولى من بيع رأس الحكمة للجانب الإماراتي.

وأضافت أن المتحصلات بالدولار متأخرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لدخولها في أرصدة البنك المركزي، والمؤسسات المصرية، بينما الحكومة تواجه زيادة كبيرة في حاجتها إلى الدولار لدفع مستحقات الدائنين والإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، واستيراد الأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يزيد الضغوط على طلب الدولار، في وقت تعهدت به الحكومة الالتزام بمرونة سعر الصرف، الأمر الذي يجبر البنوك على رفع سعر العملة الأميركية، وفقا لضغوط الطلب مع قلة العرض.