رغم الحرب|| الإسرائيليون سجلوا رقما قياسيا في "بلاك فرايدي": كم أنفقوا في عيد التسوق هذا؟

نشرت شركة شيبا، المطورة والمديرة لنظام الدفع الوطني ببطاقات الائتمان، الجمعة بيانات الإنفاق الائتماني للإسرائيليين خلال عيد التسوق العالمي "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي). وتظهر البيانات أنه بعد العروض الترويجية العديدة في الشبكات وتنوع المتاجر، حدثت قفزة في حجم المشتريات مقارنة بالجمعة السوداء في العام الماضي.

في الواقع، بين الساعة 8:00 صباحًا و2:00 ظهرًا، كانت هناك زيادة بنسبة 18.3% في الإنفاق على بطاقات الائتمان مقارنة بيوم "بلاك فرايدي" 2023، التي وقعت في 24 نوفمبر/تشرين ثاني. وسجلت أنظمة شيبا خلال اليوم مصاريف بقيمة أكثر من 824.28 مليون شيكل مقارنة بمبلغ مصاريف 696.53 مليون شيكل العام الماضي.

وفي "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي) 2022 التي وقعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ حجم الإنفاق الائتماني خلال نفس الساعات 678.71 مليون شيكل. وكانت الدقيقة الأكثر ازدحاما خلال اليوم هي الساعة 12:10، بحجم مشتريات بلغ 3.39 مليون شيكل ومبلغ معاملات أكثر من 16000 ألف.