بسبب المخاوف من التصعيد: تجهيز الموانئ الإسرائيلية في الجنوب لتكون بديلاً عن الموانئ الشمالية

الاستعداد لسيناريو حرب في الشمال: قامت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ومدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زاكين بجولة في موانئ أشدود والجنوب اليوم (الأحد)، وتفقدت عن كثب جاهزية الموانئ لاستخدامها كموانئ بديلة لـ استقبال السفن في حالة حدوث تدهور للأوضاع الأمنية في الساحة الشمالية.

خلال جولة اختصاصية في الموانئ، حصل المدير العام لوزارة المواصلات موشيه بن زاكين، لمحة موسعة من مدراء الموانئ، حول تقييمهم لاستقبال السفن في حال وقوع هجوم صاروخي على مدن شمال إسرائيل وفي حال سيناريو الظلام، وذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية لموانئ أشدود.

وخلال الجولة، اطلع المدير العام للوزارة عن كثب على استقلالية الموانئ في مجال الطاقة واطلع، من بين أمور أخرى، على عمليات تلقي المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة، وروتين الطوارئ للموانئ في حماية المواد الخطرة التي يتم نقلها مع إجراءات أمنية مشددة للمرافق.