لماذا طلبت واشنطن من إسرائيل عدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية؟

في خضم الحرب المشتركة التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، برز تطور لافت في الموقف الأميركي تمثل في طلب مباشر من واشنطن لتل أبيب بوقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، لا سيما البنية التحتية النفطية. ويعكس هذا الطلب، الذي كشف عنه موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر مطلعة، أول محاولة واضحة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من نطاق الضربات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب قبل نحو عشرة أيام.

وبحسب التقرير، نقلت الإدارة الأميركية رسائلها عبر قنوات سياسية رفيعة المستوى، ووصلت مباشرة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير. وتشير المعطيات إلى أن واشنطن لا تعارض استمرار العمليات العسكرية ضد البنية العسكرية الإيرانية، لكنها تسعى إلى منع توسيع الهجمات لتشمل قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الإيراني.

ثلاثة اعتبارات رئيسية

تستند المطالبة الأميركية، وفق المصادر، إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية. أولها يتعلق بالتداعيات السياسية داخل إيران نفسها. فواشنطن تعتقد أن استهداف منشآت الطاقة المدنية قد يلحق أضراراً مباشرة بالسكان ويؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يدفع قطاعات من المجتمع الإيراني إلى الالتفاف حول النظام بدلاً من معارضته، في وقت تشير فيه التقديرات الأميركية إلى وجود تململ شعبي واسع من الحكم في طهران.

أما الاعتبار الثاني فيرتبط برؤية إدارة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب. فالرئيس الأميركي، بحسب المصادر، ينظر إلى قطاع النفط الإيراني بوصفه ورقة يمكن استخدامها في ترتيبات اقتصادية مستقبلية، على غرار السياسة التي اتبعتها واشنطن سابقاً مع قطاع النفط الفنزويلي. ومن هذا المنطلق، تخشى الإدارة الأميركية أن يؤدي تدمير البنية النفطية الإيرانية إلى إضعاف أي فرص للتعاون الاقتصادي أو إعادة دمج إيران في أسواق الطاقة مستقبلاً.

أما السبب الثالث فيتعلق بالمخاوف من تصعيد إقليمي واسع. إذ ترى واشنطن أن استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يدفع طهران إلى الرد بضرب منشآت الطاقة في الخليج، وهو سيناريو سبق أن لمح إليه مسؤولون إيرانيون، وقد يهدد إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

"خيار يوم القيامة"

وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"أكسيوس"، ينظر ترامب إلى ضرب قطاع الطاقة الإيراني باعتباره ما وصفه بـ"خيار يوم القيامة"، أي خطوة قصوى لا ينبغي اللجوء إليها إلا في حال أقدمت إيران أولاً على استهداف منشآت النفط في دول الخليج أو تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وكان ترامب قد ألمح إلى هذا الموقف علناً عندما حذر من أن أي هجوم إيراني على البنية النفطية العالمية سيواجه برد "أقسى بعشرين مرة". كما كتب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف مواقع "سهلة التدمير" في إيران، في إشارة فسّرها بعض المسؤولين بأنها قد تشمل منشآت النفط إذا تصاعدت المواجهة.

قلق أميركي من تداعيات اقتصادية

تخشى واشنطن أيضاً من أن يؤدي استهداف مستودعات الوقود والمنشآت النفطية إلى اضطراب الأسواق العالمية. فقد أدت الغارات التي طالت بعض مستودعات الوقود في طهران إلى اندلاع حرائق ضخمة وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة، وهو ما أثار مخاوف من تأثيرات صحية وبيئية داخل إيران، إضافة إلى مخاوف في الأسواق النفطية.

وفي هذا السياق، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود، داعياً إلى الحذر في اختيار الأهداف. وكتب على منصة "إكس" أن الهدف يجب أن يكون "تحرير الشعب الإيراني بطريقة لا تدمر فرصه في بناء حياة جديدة بعد سقوط النظام"، مشيراً إلى أن الاقتصاد النفطي الإيراني قد يكون عاملاً أساسياً في أي مرحلة انتقالية محتملة.

محاولة للفصل بين الأهداف العسكرية والاقتصادية

في المقابل، حاولت وزارة الدفاع الأميركية النأي بنفسها عن الضربات التي استهدفت منشآت الوقود. فقد أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لم تستهدف هذا النوع من الأهداف في إيران، في محاولة واضحة لإبراز التباين بين الأهداف العسكرية التي تدعمها واشنطن وتلك التي تعتبرها تصعيداً غير محسوب.

ويرى محللون أن الخلاف الظاهر بين واشنطن وتل أبيب لا يعكس بالضرورة خلافاً استراتيجياً عميقاً، بل يتعلق بإدارة إيقاع الحرب وحدود التصعيد. فبينما تميل إسرائيل إلى توسيع بنك الأهداف لإضعاف الاقتصاد الإيراني، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هامش تحكم أكبر في مسار الحرب وتجنب خطوات قد تؤدي إلى انفجار إقليمي أو اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، يبدو أن ملف استهداف قطاع الطاقة الإيراني قد يتحول إلى أحد أبرز نقاط التوازن في إدارة الحرب، بين رغبة إسرائيل في تعميق الضغوط على طهران، وحرص واشنطن على منع تحول المواجهة إلى صراع يهدد استقرار أسواق النفط والنظام الاقتصادي العالمي.