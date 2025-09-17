جيري من "بن آند جيريز" يستقيل من الشركة التي أسسها: "يسكتونني"

قد يعجبك أيضًا -

جيري جرينفيلد، أحد مؤسسي علامة المثلجات "بن أند جيريز"، أعلن اليوم (الأربعاء) عن استقالته من الشركة بعد ما يقارب خمسة عقود - وذلك على خلفية نزاع مع المالك البريطاني، شركة "يونيليفر". وأعلن شريكه في التأسيس، بن كوهين، عن القرار ونقل تصريحًا عن جرينفيلد.

في بيان، قال غرينفيلد إن هذه واحدة من "أصعب وأقسى القرارات" التي اتخذها، واتهم "يونيليفر" بتقليص مستوى الحرية الممنوحة للعلامة التجارية للتعبير عن نفسها في القضايا الاجتماعية. وبحسب أقواله، في السنوات الأخيرة تم تقليص هذه الاستقلالية، التي كانت برأيه شرطًا مركزيًا عند بيع الشركة.

قال غرينفيلد"التمسك بقيم العدالة، المساواة وإنسانيتنا المشتركة لم يكن يومًا أكثر أهمية، ومع ذلك تم إسكات 'بن أند جيريز' ودفعها إلى الهامش خوفًا من إزعاج أصحاب السلطة"، وأضاف، "ويحدث ذلك في فترة يهاجم فيها الإدارة الحالية لبلادنا الحقوق المدنية، وحقوق التصويت للمهاجرين، والنساء ومجتمع الميم".

"بقلب مكسور قررت أنني لم أعد أستطيع، وبضمير مرتاح، وبعد 47 سنة – أن أبقى موظفًا في بن آند جيريز".

غرينفيلد وكوهين باعا شركتهما إلى شركة "يونيليفر" في عام 2000، ووفقًا لغرينفيلد، تم التعهد لهما بـ"الاستقلالية للاستمرار في عرض قِيَمهما". وكتب: "لمدة تزيد عن عشرين عامًا تحت ملكيتهم، دعمت 'بن آند جيريز' السلام والعدالة وحقوق الإنسان، ليس كمفاهيم مجردة - بل بالنسبة للأحداث الحقيقية التي تحدث في عالمنا. من المخيب جدًا للآمال أن نصل إلى استنتاج بأن هذا الاستقلال، الذي كان أساس بيعنا لـ'يونيليفر' - قد اختفى."

في عام 2021 أوقفت "بن آند جيريز" مبيعاتها في الأراضي الفلسطينية، مدعية أن ذلك لا يتماشى مع قيم العلامة التجارية. هذا الإجراء أثار جدلاً وردود فعل قوية في إسرائيل. وفي نهاية العام الماضي قُدمت حتى دعوى قضائية من قبل "بن آند جيريز" ضد "يونيليفر"، بدعوى التدخل في التصريحات العامة للعلامة التجارية.