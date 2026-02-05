الصناعة في حلب على حافة الانهيار… غليان صناعي في مواجهة سياسات خانقة

على وقعِ تدهورٍ اقتصاديٍّ متسارع، تدخلُ مدينةُ حلب مرحلةً حرجةً من تاريخها الصناعي، وسطَ تصاعدِ شكاوى الصناعيّينَ من سياساتٍ اقتصاديّةٍ يقولون إنها تُقوّض ما تبقّى من ركائز الإنتاج الوطني. غليانٌ يتجاوز حدودَ الاحتجاج الصامت، ويطرحُ تساؤلاتٍ جدّيّةً حول مستقبلِ العاصمةِ الاقتصاديّةِ لسوريا، وقدرةِ الحكومةِ الانتقاليّة على احتواءِ أزمةٍ تهدّدُ بفقدانِ أحد أهمّ أعمدة الاقتصاد السوري.

ويؤكّدُ الصناعيّونَ أنّ الحكومةَ السوريّةَ الانتقاليّة، برئاسةِ أحمد الشرع، لم توفّرِ الحمايةَ المطلوبةَ للصناعاتِ الوطنيّة، مشيرينَ إلى أنّ قراراتٍ صادرةً عن وزارتي الماليّةِ والاقتصادِ أسهمتْ، بحسبِ تعبيرِهمْ، في خنقِ الصناعةِ بدلَ دعمِها، وسطَ غيابِ أيِّ استجابةٍ رسميّةٍ لمطالبِهم.

ومنذُ أكثرَ من عامٍ، تحوّلَ إغلاقُ المنشآتِ الصناعيّةِ في حلب إلى مشهدٍ يوميٍّ، يتناقضُ مع ما تعلنُهُ حكومةُ دمشقَ عن إنشاءِ نحوَ ثلاثةِ آلافٍ وثمانمئةِ منشأةٍ صناعيّة، وهي أرقامٌ يعتبرُها الصناعيّونَ غيرَ دقيقةٍ ولا تعكسُ الواقعَ الفعليَّ على الأرض.

وتترافقُ هذهِ السياساتُ مع ارتفاعٍ حادٍّ في تكاليفِ المعيشةِ والإنتاج، بعدَ قفزِ أسعارِ الخبزِ والغازِ والكهرباءِ والمواصلاتِ عشراتِ الأضعاف، ما زادَ من الأعباءِ على القطاعِ الصناعيّ.

كما حذّرَ الصناعيّونَ من أنّ إغراقَ السوقِ بالبضائعِ التركيّةِ يخدمُ مصالحَ خارجيّةً ويهدّدُ الصناعةَ الحلبيّة، في ظلِّ تغييراتٍ داخلَ غرفةِ صناعةِ حلبَ وتهميشٍ متعمّدٍ للصناعيّينَ المحليّين، الأمرُ الذي قد يُفضي إلى إغلاقٍ واسعٍ لما تبقّى من معاملِ المدينة، وانعكاساتٍ خطيرةٍ على الاقتصادِ السوريِّ ككلّ، باعتبارِ حلب عاصمتَهُ الاقتصاديّة