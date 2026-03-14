أي جزيرة إيرانية قصفتها الولايات المتحدة؟ وهل أصبحت منشآت النفط في خطر؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه أصدر أوامره للقيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ غارة جوية استهدفت ودمرت أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية. وكتب الرئيس في منشور على موقع "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على أوامري، نفذت القيادة المركزية الأمريكية واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، حيث دمرت بالكامل جميع الأهداف العسكرية في جزيرة خرج، جوهرة التاج الإيراني".

وأضاف: "اخترت عدم تدمير بنية النفط التحتية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران أو أي جهة أخرى بفعل شيء من شأنه أن يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في هذا القرار فوراً". جزيرة المرجان، التي تقع على بعد حوالي 24 كيلومتراً من سواحل إيران البرية في مياه الخليج الفارسي الشمالية،بقيت دون أذى طوال ما يقرب من أسبوعين من الحرب في ايران.

تُعدّ جزيرة خراج ذات أهمية بالغة لإيران، إذ تُعتبر من أهمّ الأهداف الاقتصادية للبلاد. وتُساهم الجزيرة بنحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 7 ملايين برميل يومياً.

في منشور آخر كتب ترامب: كان لدى إيران خطط للسيطرة على كل الشرق الأوسط، ولمحو إسرائيل تمامًا. مثل إيران نفسها، هذه الخطط ماتت الآن!

فيديو نُشر على منصة Truth Social من قبل الرئيس دونالد ترامب وتم تحديد موقعه الجغرافي من قبل CNN يُظهر هجمات أمريكية في جزيرة خرج، بما في ذلك إصابات في مرافق المطار ومدرجه. تظهر في اللقطات انفجارات كبيرة ودخان أسود، وقد حددت CNN الموقع الجغرافي للفيديو من خلال مطابقة الإطارات مع صور الأقمار الصناعية.